Reuters: три танкера повредили взрывами в Средиземном море за месяц

За последний месяц в центральной части Средиземного моря произошли три инцидента с танкерами, которые получили повреждения в результате взрывов.
По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники в судоходной и охранной сферах, эти случаи стали первыми за последние десятилетия.
Недавно стало известно о взрыве на танкере Seajewel, стоявшем в порту Савоны (Италия). В результате происшествия никто не пострадал, однако на корпусе судна обнаружены повреждения, свидетельствующие о внешнем воздействии. Инцидент произошел в момент выгрузки нефти.
Еще один аналогичный случай зафиксирован в конце января у порта Джейхан (Турция), где был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm, находившийся под управлением компании Thenamaris.
Третий эпизод произошел у берегов Ливии. Взрыв затронул танкер Grace Ferrum, перевозивший химические продукты под флагом Либерии. Судно получило серьезные повреждения и нуждается в помощи спасателей.