Ричмонд
-7°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: три танкера повредили взрывами в Средиземном море за месяц

На танкере Seajewel в порту Савоны в Италии недавно произошли два взрыва, на корпусе судна образовалась пробоина.

Источник: Аргументы и факты

За последний месяц в центральной части Средиземного моря произошли три инцидента с танкерами, которые получили повреждения в результате взрывов.

По данным агентства Reuters, ссылающегося на источники в судоходной и охранной сферах, эти случаи стали первыми за последние десятилетия.

Недавно стало известно о взрыве на танкере Seajewel, стоявшем в порту Савоны (Италия). В результате происшествия никто не пострадал, однако на корпусе судна обнаружены повреждения, свидетельствующие о внешнем воздействии. Инцидент произошел в момент выгрузки нефти.

Еще один аналогичный случай зафиксирован в конце января у порта Джейхан (Турция), где был поврежден нефтеналивной танкер Seacharm, находившийся под управлением компании Thenamaris.

Третий эпизод произошел у берегов Ливии. Взрыв затронул танкер Grace Ferrum, перевозивший химические продукты под флагом Либерии. Судно получило серьезные повреждения и нуждается в помощи спасателей.