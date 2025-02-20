Reuters: три танкера повредили взрывами в Средиземном море за месяц

Недавно стало известно о взрыве на танкере Seajewel, стоявшем в порту Савоны (Италия). В результате происшествия никто не пострадал, однако на корпусе судна обнаружены повреждения, свидетельствующие о внешнем воздействии. Инцидент произошел в момент выгрузки нефти.