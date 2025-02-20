Один из напавших на сотрудников ДПС в Новой Москве скрылся от полиции

По факту применения насилия к представителям власти возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 318 УК). Задержанного мужчину доставили на допрос в следственный отдел, сообщала пресс-служба столичного СКР. При этом в сообщении говорилось о задержании нескольких, а не одного участника нападения.