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Один из напавших на сотрудников ДПС в Новой Москве скрылся от полиции

Сотрудники полиции разыскивают второго участника нападения на сотрудников ДПС в Новой Москве, сообщила ТАСС представитель МВД Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, вечером 19 февраля сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. «Из автомобиля вышли двое мужчин, которые повели себя агрессивно и напали на сотрудников полиции», — рассказала госпожа Волк.

Чтобы остановить нападавших, один из сотрудников ДПС достал табельное оружие и сделал предупредительный выстрел в воздух. «Один из нападавших был задержан, второму удалось скрыться», — добавила она.

По факту применения насилия к представителям власти возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 318 УК). Задержанного мужчину доставили на допрос в следственный отдел, сообщала пресс-служба столичного СКР. При этом в сообщении говорилось о задержании нескольких, а не одного участника нападения.