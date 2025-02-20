В Новосибирской области будут судить мужчину, застрелившего женщину на охоте

В Новосибирской области до суда дошло дело мужчины, который убил женщину на охоте. Он перепутал ее с косулей. Известно, что мужчина в компании приятелей охотился незаконно. Ранее они убили двух особей косуль.
— 29-летний мужчина, держа в руках ружьё, заметил движение в кустах и, предположив, что там находится дикое животное, выстрелил не менее двух раз в направлении кустов, в этот момент там находилась женщина. Из-за полученного ранения она скончалась в медицинском учреждении, — напомнили обстоятельства в СУ СКР по Новосибирской области.
Охотникам, по данным прокуратуры, в зависимости от роли грозит наказание по статье 109 части 1 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и статье 258 части 2 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору).
Ранее КП-Новосибирск писала, при каких обстоятельствах произошла трагедия. В роковой день женщина вместе с сожителем шли с рыбалки и решили поесть облепиху.
— В тот момент там как раз проезжали охотники, их было трое. Один увидел через тепловизор, что в кустах что-то шевелится, и подумал, что это животное, скорее всего, косуля. Вот и выстрелил, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.