В Новосибирской области будут судить мужчину, застрелившего женщину на охоте

— 29-летний мужчина, держа в руках ружьё, заметил движение в кустах и, предположив, что там находится дикое животное, выстрелил не менее двух раз в направлении кустов, в этот момент там находилась женщина. Из-за полученного ранения она скончалась в медицинском учреждении, — напомнили обстоятельства в СУ СКР по Новосибирской области.