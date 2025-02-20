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На горящее на юге Москвы здание сбросили более 400 тонн воды

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Авиация сбросила более 400 тонн воды для тушения пожара на Варшавском шоссе в Москве, где горит здание Института вычислительной техники, сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: © РИА Новости

«Авиация ГКУ Московского авиационного центра совершила 65 сбросов общим объёмом более 400 тонн воды», — говорится в заявлении.

Пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел поздно вечером в среду на Варшавском шоссе в Москве, в здании Института вычислительной техники. До приезда спасателей 30 человек сами покинули помещения. По данным экстренных служб, в здании находятся баллоны с гелием.

В ликвидации ЧП задействованы более 170 сотрудников и 50 единиц техники, к тушению огня привлекли и вертолет. Позднее пресс-служба МЧС сообщила о локализации пожара на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

пожары
МЧС