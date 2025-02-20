Глава Следкома запросил доклад по делу о нападении собаки на юношу в Шелехове

Глава Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения бездомной собаки на лицеиста в Шелехове. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
Напомним, произошло все 19 февраля 2025 на улице Заводской. Животное накинулось на 16-летнего юношу и покусало его. Пострадавший получил травмы, обратился за помощью к медикам.
— Животное выбежало из калитки огороженной территории частного дома. Было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность), — прокомментировали тогда в ведомстве.
К делу подключилась и прокуратура региона, она оценит, как специалисты контролируют ситуацию с бродячими собаками.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пьяного дебошира сняли с рейса в аэропорту Братска. Полиция составила на нарушителя административный протокол.