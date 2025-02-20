Бастрыкин затребовал доклад о драке мигрантов в ночном клубе Уфы

Теперь в отношении двух мужчин возбуждены уголовные дела по статье за хулиганство (ч.2 ст. 213 УК РФ), а на одного из них — еще и за применение насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Сейчас правоохранители проверяют законность их пребывания в России.