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Бастрыкин затребовал доклад о драке мигрантов в ночном клубе Уфы

15 февраля мигранты из Таджикистана избили сотрудника охраны ночного клуба, отказавшего им в посещении.

Источник: РИА "Новости"

Бастрыкин затребовал доклад о драке мигрантов в ночном клубе Уфы. Инцидент произошел 15 февраля, когда четырем мигрантам из Таджикистана охрана клуба «Мечты» отказала в проходе. Они избили сначала охранника, а потом оказали сопротивление прибывшим правоохранителям.

Теперь в отношении двух мужчин возбуждены уголовные дела по статье за хулиганство (ч.2 ст. 213 УК РФ), а на одного из них — еще и за применение насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Сейчас правоохранители проверяют законность их пребывания в России.

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по РБ Владимира Архангельского доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах. А по завершении расследования уголовного дела — о его результатах. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.