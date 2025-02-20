Бастрыкин затребовал доклад о драке мигрантов в ночном клубе Уфы. Инцидент произошел 15 февраля, когда четырем мигрантам из Таджикистана охрана клуба «Мечты» отказала в проходе. Они избили сначала охранника, а потом оказали сопротивление прибывшим правоохранителям.
Теперь в отношении двух мужчин возбуждены уголовные дела по статье за хулиганство (ч.2 ст. 213 УК РФ), а на одного из них — еще и за применение насилия к представителю власти (ч.1 ст. 318 УК РФ). Сейчас правоохранители проверяют законность их пребывания в России.
Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по РБ Владимира Архангельского доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах. А по завершении расследования уголовного дела — о его результатах. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.