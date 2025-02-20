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Более 40 районов Башкирии признаны неблагополучными по клещевому энцефалиту

Названы опасные районы Башкирии по клещевому энцефалиту.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, в каких районах Башкирии есть большой риск заражения клещевым энцефалитом. Согласно результатам 2024 года, неблагополучными по этому показателю признаны 42 района республики из 68.

Среди опасных районов отмечены Абзелиловский, Белорецкий, Гафурийский, Чекмагушевский, Уфимский и Янаульские районы.

Напомним, в прошлом году за медицинской помощью после укусов клещей обратились 8 578 человек, среди которых 3 184 были детьми.

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