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В Волгограде подозрительный хлопок в подъезде жилого дома навел переполох

На месте нашли пустую полуторалитровую бутылку, которую словно разорвало изнутри, и шарики из фольги.

Жильцы дома на набережной Волжской Военной Флотилии, 11а были изрядно напуганы накануне вечером громким хлопком. В микрорайон Спартановка Тракторозаводского района Волгограда выехали машины экстренных служб.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что вызов был ложным — скорее всего, шалили дети. На это указывает найденная на месте пустая полуторалитровая бутылка, которую словно разорвало изнутри, и шарики из фольги.

Волгоградцы старшего поколения, комментирующие происшествие в Telegram делятся — они и сами так шалили в детстве, используя подручные средства, но подальше от взрослых глаз. В наши дни, когда многих школьников отправили на дистант из-за вспышки ОРВИ и гриппа, подросткам, похоже, нечем заняться, вот они и шалят.

Родителям рекомендуют приглядывать за детьми — такого рода шалости наказуемы, школьники могут попасть в поле зрения сотрудников подразделения полиции по делам несовершеннолетних.