В Башкирии сообщили о гибели из-за морозов двух женщин

В региональных СМИ появилась информация о том, что они стали жертвами сильных морозов, однако МЧС Башкирии подтвердил только один из этих случаев.
Так, первую женщину обнаружили замерзшей на улице в деревне Юнусово. На сельчанке была верхняя одежда, однако на ногах не было обуви. Позже выяснилось, что она находилась на улице в нетрезвом состоянии.
Вторая трагедия произошла в селе Малояз, где труп женщины обнаружили у печи в ее частном доме. В спасательном ведомстве отметили, что ее гибель от перохлаждения не подтверждена — никаких сообщений в экстренные службы по этому случаю не поступало.