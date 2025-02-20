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В Башкирии сообщили о гибели из-за морозов двух женщин

В Салаватском районе погибли две женщины.

В региональных СМИ появилась информация о том, что они стали жертвами сильных морозов, однако МЧС Башкирии подтвердил только один из этих случаев.

Так, первую женщину обнаружили замерзшей на улице в деревне Юнусово. На сельчанке была верхняя одежда, однако на ногах не было обуви. Позже выяснилось, что она находилась на улице в нетрезвом состоянии.

Вторая трагедия произошла в селе Малояз, где труп женщины обнаружили у печи в ее частном доме. В спасательном ведомстве отметили, что ее гибель от перохлаждения не подтверждена — никаких сообщений в экстренные службы по этому случаю не поступало.

МЧС