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Названа причина сплошных проверок водителей в центре Уфы

В Уфе объявлены сплошные проверки пассажирского транспорта.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе объявлены сплошные проверки транспорта. Инспекторы ГАИ, развернувшие посты на площади Володарского, останавливают всех водителей, перевозящих пассажиров.

— Проверочные мероприятия проходят в целях повышения уровня безопасности пассажирских перевозок, а также для снижения уровня аварийности в данном направлении, — пояснили в ведомстве.

Инспекторам ДПС во время рейдов и оценки транспорта будут помогать сотрудники подразделений технического контроля. Жителей Уфы просят проявить понимание к ситуации.

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