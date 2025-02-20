Замена счетчиков электроэнергии обошлась пенсионерке в 1 млн рублей в Хабаровске

В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по Хабаровску за помощью обратилась 77-летняя жительница Центрального района. Горожанка стала жертвой телефонных мошенников.
Аферисты сначала представились женщине специалистами энергосбытовой организации, сообщив, что у прибора учета электроэнергии заканчивается срок действия. Замена возможна только по электронной очереди. Чтобы не ехать в офис, собеседник предложил сделать это дистанционно. От пенсионерки требовалось только назвать код, который ей пришел на телефон.
Далее заявительнице позвонили «сотрудники спецслужб». По их словам, при помощи названного пароля некие преступники смогли взломать аккаунт женщины на портале Госуслуг (18+). Собеседники уверяли, что теперь у мошенников есть все шансы похитить деньги со счетов пожилой хабаровчанки. А в перспективе она сама может быть привлечена к ответственности за финансирование незаконных организаций.
Находящейся в стрессовом состоянии пенсионерке «правоохранители» посоветовали ехать в банк, снимать все сбережения и переводить на «безопасный счет». Женщина выполнила все инструкции и перечислила по указанным реквизитам 1 миллион 120 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.