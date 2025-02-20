Замена счетчиков электроэнергии обошлась пенсионерке в 1 млн рублей в Хабаровске

Далее заявительнице позвонили «сотрудники спецслужб». По их словам, при помощи названного пароля некие преступники смогли взломать аккаунт женщины на портале Госуслуг (18+). Собеседники уверяли, что теперь у мошенников есть все шансы похитить деньги со счетов пожилой хабаровчанки. А в перспективе она сама может быть привлечена к ответственности за финансирование незаконных организаций.