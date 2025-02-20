Пожарные спасли двух человек из горящего гаража в Приморье

В Партизанском районе Приморья в четверг, 20 февраля, неподалеку от горы Сестра произошло возгорание лодочного гаража. На место происшествия выехали сотрудники 65-й пожарной части, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе министерства ГОЧС Приморья.
Прибывшие спасатели немедленно приступили к ликвидации огня и поиску людей в задымленном помещении. Звеном ГДЗС удалось спасти двух человек. Возгорание полностью ликвидировано.
В тушении пожара участвовали отделение 65-й пожарной части 18-го ОПС, две автоцистерны и семь сотрудников 7-й пожарно-спасательной части 1-го ПСО.
Напомним, прокуратура Надеждинского района взяла под контроль выяснение причин пожара в гостинично-ресторанном комплексе «Веселый Роджер». Пожар случился вечером 17 февраля на 684 км автодороги Хабаровск — Владивосток.