Пожарные спасли двух человек из горящего гаража в Приморье

В Партизанском районе Приморья в четверг, 20 февраля, неподалеку от горы Сестра произошло возгорание лодочного гаража. На место происшествия выехали сотрудники 65-й пожарной части, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе министерства ГОЧС Приморья.