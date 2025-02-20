Сообщение о происшествии поступило в экстренную службу в 18:07. Затем на место оперативно прибыли спасатели. Они установили, что пламя охватило два жилых дома. Огонь успел распространиться на площади 290 квадратных метров.
К 19:21 специалистам удалось локализовать пламя. А спустя почти 3,5 часа они ликвидировали пожар.
При помощи 10 единиц техники с огнем боролись 35 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Под Краснодаром потушили крупный пожар, охвативший два дома
Под Краснодаром вчера вечером, 19 февраля, загорелись жилые дома. Это произошло в СТ Краснодаргорстрой.
Сообщение о происшествии поступило в экстренную службу в 18:07. Затем на место оперативно прибыли спасатели. Они установили, что пламя охватило два жилых дома. Огонь успел распространиться на площади 290 квадратных метров.