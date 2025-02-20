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В Тольятти расследуют истязание двух подростков

Возбуждено уголовное дело о неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних в Тольятти (ст. 156 УК РФ). В преступлении подозревается местная жительница 1994 года рождения. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Источник: Коммерсантъ

Перед этим в полицию обратились сотрудники местного соцучреждения и рассказали о том, что подозреваемая, которая является опекуном девочек 2010-го и 2011 годов рождения, часто конфликтовала с детьми и избивала их. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опросили учителей, родственников и соседей семьи, а также пообщались с несовершеннолетними и оказали им необходимую помощь.

Детей отправили в реабилитационный центр. Их жизни и здоровью ничто не угрожает. Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.