В Тольятти расследуют истязание двух подростков

Перед этим в полицию обратились сотрудники местного соцучреждения и рассказали о том, что подозреваемая, которая является опекуном девочек 2010-го и 2011 годов рождения, часто конфликтовала с детьми и избивала их. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опросили учителей, родственников и соседей семьи, а также пообщались с несовершеннолетними и оказали им необходимую помощь.