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Бастрыкин заинтересовался избиением охранника ночного клуба Уфы

На мужчину напали иностранцы, которым отказали в проходе в заведение.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следком России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения охранника уфимского ночного клуба. В субботу, 15 февраля, на него напали уроженцы Таджикистана. Причиной конфликта стал отказ впускать иностранцев в заведение.

— По прибытии сотрудников правоохранительных органов фигуранты оказали им сопротивление, — добавили в пресс-службе СК.

Руководитель СУ СКР по Башкирии Владимир Архангельский должен доложить главе ведомства об установленных обстоятельствах во время первоначальных следственных действий, а по завершении расследования — о его результатах.

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