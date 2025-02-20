Бастрыкин заинтересовался избиением охранника ночного клуба Уфы

Глава Следком России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения охранника уфимского ночного клуба. В субботу, 15 февраля, на него напали уроженцы Таджикистана. Причиной конфликта стал отказ впускать иностранцев в заведение.
— По прибытии сотрудников правоохранительных органов фигуранты оказали им сопротивление, — добавили в пресс-службе СК.
Руководитель СУ СКР по Башкирии Владимир Архангельский должен доложить главе ведомства об установленных обстоятельствах во время первоначальных следственных действий, а по завершении расследования — о его результатах.
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