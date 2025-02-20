Жительница Самарской области обокрала случайного знакомого

В Похвистневе ограбили пожилого мужчину. 67-летний пенсионер обратился в полицию и рассказал, что познакомился с женщиной. Сначала они вместе пили алкоголь у подъезда, а потом он пригласил случайную знакомую в квартиру. Полицейские проверили, кто может быть причастен к этому преступлению, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
— По полученной оперативной информации установили и задержали подозреваемую — ранее судимую за кражи 46-летнюю жительницу соседнего дома, — прокомментировала пресс-служба ведомства.
Женщина призналась, что воспользовалась моментом, когда ее новый знакомый уснул, и похитила из его кошелька 15 тысяч рублей. Суд приговорил ее к 10 месяцам колонии общего режима, приговор уже вступил в силу.