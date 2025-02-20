Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Самарской области обокрала случайного знакомого

Пенсионер из Похвистнева позвал случайную знакомую в квартиру, а она украла у него деньги.

Источник: Комсомольская правда

В Похвистневе ограбили пожилого мужчину. 67-летний пенсионер обратился в полицию и рассказал, что познакомился с женщиной. Сначала они вместе пили алкоголь у подъезда, а потом он пригласил случайную знакомую в квартиру. Полицейские проверили, кто может быть причастен к этому преступлению, рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

— По полученной оперативной информации установили и задержали подозреваемую — ранее судимую за кражи 46-летнюю жительницу соседнего дома, — прокомментировала пресс-служба ведомства.

Женщина призналась, что воспользовалась моментом, когда ее новый знакомый уснул, и похитила из его кошелька 15 тысяч рублей. Суд приговорил ее к 10 месяцам колонии общего режима, приговор уже вступил в силу.