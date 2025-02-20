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Семилетняя девочка вышла погулять, но получила травму головы. На нее упали футбольные ворота

Экс-чиновника осудили в Забайкалье за упавшие на девочку футбольные ворота.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прогулка по улице кончилась для семилетней девочки визитом к врачу и травмой головы, а причиной тому стали упавшие футбольные ворота. Как ранее удалось узнать, ребенок приехал в село Харауз Забайкалья из Бурятии. Тогда глава Саганнурского сельского поселения Максим Исмагилов рассказал корреспонденту КП-Иркутск, что школьница либо гостила у бабушки, либо обучалась в Хараузе.

Трагедия произошла 15 мая 2023. После случившегося пострадавшую доставили в больницу, затем увезли еще в одну, в итоге транспортировали в Улан-Удэ. Медики всеми силами пытались сохранить жизнь девочке и … получилось! Несмотря на тяжелую травму, ей удалось восстановиться.

Тогда следователи завели уголовное дело, начали искать виновного. Оказалось, что футбольные ворота не соответствовали требованиям безопасности — там не было устройства защиты от опрокидывания. Допустил грубое нарушение бывший первый заместитель главы муниципального района «Петровск-Забайкальский район».

Экс-чиновника осудили в Забайкалье за упавшие футбольные ворота. Фото: прокуратура Забайкалья.

— Он признан виновным по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Установлено, что в апреле 2021 администрация района и общество с ограниченной ответственностью заключили муниципальный контракт, в рамках которого в селе Харауз построена универсальная спортивная площадка. Заместитель главы не создал комиссию, которая должна была проверить требования безопасности, — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Забайкалья.

В итоге спортивную площадку так и не поставили на баланс администрации, а это значит, что специалисты не проводили осмотр и техническое обслуживание. Ошибки, допущенный при установке ворот, так же не устранили.

Чиновник так и не сознался в содеянном. Однако суд все равно признал его виновным и назначил наказание — 3,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Также его лишил права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на два года. Приговор пока не вступил в законную силу, а значит, его можно обжаловать.