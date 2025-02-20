Семилетняя девочка вышла погулять, но получила травму головы. На нее упали футбольные ворота

Чиновник так и не сознался в содеянном. Однако суд все равно признал его виновным и назначил наказание — 3,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Также его лишил права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на два года. Приговор пока не вступил в законную силу, а значит, его можно обжаловать.