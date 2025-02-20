Звонок из «поликлиники» — новый способ кражи денег у приморцев

Жителям Приморья следует быть бдительными: мошенники начали использовать новую схему обмана, предлагая записаться на приём к врачу или пройти диспансеризацию через Госуслуги (16+), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками поликлиник. Под предлогом записи на приём они запрашивают код из СМС, необходимый для входа в личный кабинет. Получив доступ, аферисты оформляют кредиты в банках и микрофинансовых организациях от имени жертвы.
Когда пострадавшие начинают получать уведомления о займах, мошенники направляют им фальшивый номер службы поддержки Госуслуг, где запугивают взломом аккаунта и предлагают «спасти деньги». На этом этапе аферисты требуют сфотографировать банковскую карту с двух сторон и отправить её якобы для подачи заявления в Росфинмониторинг.
Эксперты предупреждают: поликлиники не запрашивают коды из СМС, а Госуслуги не звонят пользователям с просьбой подтвердить данные. Если вам поступил подозрительный звонок, не передавайте никакую информацию и сразу же свяжитесь с банком или правоохранительными органами.
Напомним, в Приморье участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов и пытаются выманить у граждан персональные данные. Мошенники утверждают, что срок действия договора на обслуживание заканчивается и если его не продлить, связь будет отключена. Для того чтобы «продлить договор», они просят абонента назвать СМС-код, который приходит во время звонка.