Звонок из «поликлиники» — новый способ кражи денег у приморцев

Напомним, в Приморье участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками мобильных операторов и пытаются выманить у граждан персональные данные. Мошенники утверждают, что срок действия договора на обслуживание заканчивается и если его не продлить, связь будет отключена. Для того чтобы «продлить договор», они просят абонента назвать СМС-код, который приходит во время звонка.