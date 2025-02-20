Поселок Шевченко под Красноармейском был освобожден от ВСУ группировкой войск «Центр» в середине января.
«Дом по соседству с нами был. Внуку соседки было 14 лет. Он у окна стоял, когда подлетел украинский дрон и влетел в окно. Мальчик погиб», — сообщили беженцы.
Они объяснили, что ВСУ постоянно ведут охоту не только на российских военнослужащих, но и на гражданское население, оставшееся в населенном пункте. Особое внимание ВСУ уделяют домам или подвалам, которые отапливаются. «Видят дым, и сразу туда летят либо дроны, либо что потяжелее. В тот день соседка буржуйку топила, видимо, так и привлекла внимание украинских военных», — добавили беженцы.
По их словам, перед отступлением украинские военнослужащие открыто говорили о том, что, прежде чем покинуть поселок, они уничтожат всю его инфраструктуру и жителей.