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ТАСС: беспилотник ВСУ убил подростка под Красноармейском

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) убил подростка в поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили спасенные из населенного пункта беженцы.

Источник: Reuters

Поселок Шевченко под Красноармейском был освобожден от ВСУ группировкой войск «Центр» в середине января.

«Дом по соседству с нами был. Внуку соседки было 14 лет. Он у окна стоял, когда подлетел украинский дрон и влетел в окно. Мальчик погиб», — сообщили беженцы.

Они объяснили, что ВСУ постоянно ведут охоту не только на российских военнослужащих, но и на гражданское население, оставшееся в населенном пункте. Особое внимание ВСУ уделяют домам или подвалам, которые отапливаются. «Видят дым, и сразу туда летят либо дроны, либо что потяжелее. В тот день соседка буржуйку топила, видимо, так и привлекла внимание украинских военных», — добавили беженцы.

По их словам, перед отступлением украинские военнослужащие открыто говорили о том, что, прежде чем покинуть поселок, они уничтожат всю его инфраструктуру и жителей.