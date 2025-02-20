В Башкирии 22-летний водитель насмерть разбился за рулем «Лады»

Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, водитель отечественной легковушки ехал в сторону Языково. На 20 км дороги Урмантау — Бешевлярово он не справился с управлением и вылетел в кювет. От тяжелых травм молодой человек погиб на месте ДТП.