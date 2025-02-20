В Башкирии 22-летний водитель насмерть разбился за рулем «Лады»

В Салаватском районе Башкирии произошла авария, в которой погиб 22-летний молодой человек. Он разбился насмерть за рулем своей «Лады».
Как рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции, водитель отечественной легковушки ехал в сторону Языково. На 20 км дороги Урмантау — Бешевлярово он не справился с управлением и вылетел в кювет. От тяжелых травм молодой человек погиб на месте ДТП.
Выживший в аварии 21-летний пассажир был доставлен в больницу.
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