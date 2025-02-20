50-летнюю свердловчанку отправили в колонию за похищение ребенка

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор 50-летней местной жительнице, обвиняемой в нарушении неприкосновенности жилища и похищении несовершеннолетнего. Утром 31 июля 2024 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из-за личных неприязненных отношений к своей знакомой похитила ее 9-летнего сына, проникнув в чужую квартиру.
«При этом вела себя агрессивно, кричала, выражаясь грубой нецензурной бранью, сказала несовершеннолетнему выйти из квартиры, закрыть ее и следовать за ней в неизвестном для него направлении. Малолетний был вынужден исполнить указанные требования», — рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Похитительницу задержали полицейские в парке Трубников.
Женщина признала вину в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде 6 лет 1 месяца лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима.