50-летнюю свердловчанку отправили в колонию за похищение ребенка

«При этом вела себя агрессивно, кричала, выражаясь грубой нецензурной бранью, сказала несовершеннолетнему выйти из квартиры, закрыть ее и следовать за ней в неизвестном для него направлении. Малолетний был вынужден исполнить указанные требования», — рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.