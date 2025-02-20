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Уснул за рулем: житель Башкирии протаранил ларек, в котором находился 18-летний юноша

В Башкирии иномарка влетела в ларек, пострадал 18-летний парень.

Источник: Комсомольская правда

В Учалах 38-летний мужчина за рулем «Мазда СХ-9» протаранил остановочный павильон с ларьком напротив автовокзала. Подробности аварии сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

ДТП произошло в девятом часу 20 февраля на улице Ленина. Уснувший за рулем своей иномарки мужчина на высокой скорости въехал в павильон, в котором находился общепит. Машина насквозь протаранила ларек и наехала на 18-летнего сотрудника кафе. По словам мужчины, он устал после ночной смены и задремал.

Пострадавшего молодого человека доставили в больницу с травмами. По факту ДТП начато разбирательство.

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