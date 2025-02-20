Уснул за рулем: житель Башкирии протаранил ларек, в котором находился 18-летний юноша

ДТП произошло в девятом часу 20 февраля на улице Ленина. Уснувший за рулем своей иномарки мужчина на высокой скорости въехал в павильон, в котором находился общепит. Машина насквозь протаранила ларек и наехала на 18-летнего сотрудника кафе. По словам мужчины, он устал после ночной смены и задремал.