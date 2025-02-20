Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении на фельдшера в Челябинской области

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, 16 февраля текущего года в 70-летний местный житель, будучи пьяным, беспричинно ударил по голове женщину-фельдшера бригады скорой медицинской помощи, которая приехала к нему на вызов. У пострадавшей диагностирована травма головы.
В СУ СК России по Челябинской области по факту происшествия начали проверку. Бастрыкин попросил руководителя СУ СК России по региону Константина Правосудова доложить о результатах проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее глава СК потребовал доложить о расследовании в отношении жителя Екатеринбурга, который также напал на фельдшера, пытавшегося оказать ему помощь. У медработника диагностировали перелом руки и черепно-мозговую травму.