Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении на фельдшера в Челябинской области

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, 16 февраля текущего года в 70-летний местный житель, будучи пьяным, беспричинно ударил по голове женщину-фельдшера бригады скорой медицинской помощи, которая приехала к нему на вызов. У пострадавшей диагностирована травма головы.