На Урале продлили арест подростку, подозреваемому в подготовке теракта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 21 июня арест подростку, обвиняемому как в подготовке теракта с использованием самодельного взрывного устройства, так и в теракте за поджог полицейской машины, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
«До 21 июня продлили арест», — сказала собеседница агентства.
В суде уточнили, что это молодой человек, который обвиняется и по пункту «а» части 2 статьи 205 (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и по пункту «а» части 3 статьи 222.1, части 2 статьи 223.1 (незаконное изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Заседание по продлению ареста еще двум фигурантам пройдет в четверг, добавили в пресс-службе.
Четыре россиянина, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющие идеи запрещенной в России террористической организации и планировавшие устроить теракт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге были задержаны 4 января, сообщала ФСБ. У молодых людей изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.
По версии следствия, двое подростков приобрели компоненты для самодельного взрывного вещества, а затем изготовили устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания.
По словам одного из них, сначала изготовленную взрывчатку планировалось «протестировать», а в дальнейшем «рассматривалось, как ее использовать». Их обвинили в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Двум из них предъявлено обвинение в теракте за поджог в ночь на 22 декабря 2024 года полицейской машины в Екатеринбурге.
Дело о поджоге автомобиля МВД расследуется в одном производстве с делом о приготовлении к теракту, уточнял СК. Правоохранительные органы комментариев о статусе четвертого задержанного так и не давали.
Ранее Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал троих фигурантов до 21 февраля, все они являются студентами местных колледжа и техникума, им по 16 и 17 лет.