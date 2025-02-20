На Урале продлили арест подростку, подозреваемому в подготовке теракта

По словам одного из них, сначала изготовленную взрывчатку планировалось «протестировать», а в дальнейшем «рассматривалось, как ее использовать». Их обвинили в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Двум из них предъявлено обвинение в теракте за поджог в ночь на 22 декабря 2024 года полицейской машины в Екатеринбурге.