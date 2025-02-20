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Москвич с ноября 2024 года обокрал 10 домов в Наро-Фоминске на 3 млн руб

Полицейские из Наро-Фоминска задержали 43-летнего москвича по подозрению в серии краж из частных домов на 3 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«По имеющейся информации, злоумышленник для совершения противоправного деяния подыскивал дом, в котором отсутствовали жильцы. Для предотвращения срабатывания возможных сигнализирующих устройств он специальным ключом открывал уличный электрощит и обесточивал жилище. Затем перелезал через забор, гвоздодером отжимал оконные рамы и незаконно проникал в помещение. Находясь внутри, он похищал денежные средства, ювелирные украшения и другие ценные вещи, после чего покидал место происшествия», — сказала собеседница агентства.

Оперативники вычислили подозреваемого и задержали его при попытке совершения очередного преступления. Как оказалось, мужчина ранее судим за хищения. При обыске по месту временного проживания фигуранта в пос. Тучкого нашли часть похищенного имущества и предметы, которые мужчина использовал при совершении краж. С ноября 2024 года по февраль текущего мужчина совершил 10 краж из домов в Наро-Фоминске. Ущерб составил около 3 млн руб.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый арестован, его проверяют на причастность к другим преступлениям.