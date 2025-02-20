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Пять дополнительных выходных ждут жителей Башкирии весной

Жителей Башкирии этой весной ждет большое количество выходных дней.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии ждут несколько весенних мини-каникул. Из-за переноса праздничных дней дни отдыха в марте и мая значительно увеличились.

Так, выпавшее на воскресенье 23 февраля перенесено на майские праздники в честь Дня Победы. Таким образом, жители республики, трудящиеся по графику 5/2, отдохнут с 8 по 11 мая. Каникулы в честь Первомая продлятся с первое по четвертое число.

Также жители Башкирии дополнительно отдохнут в конце марта в честь мусульманского праздника Ураза-байрам. В этом году он выпадает на 30 марта, воскресенье. Поэтому дополнительный праздничный выходной перенесут на понедельник, 31 марта.

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