Самарские волонтеры отправились чистить Черное море от мазута

«Для меня Черное море — это путешествия в детстве с родителями, летние смены в лагерях. Сегодня я еду помогать другим волонтерам. Не смогла оставаться в стороне, когда природе, которая дала мне столько счастливых моментов, угрожает опасность. Мне хочется от всего сердца помочь морю, вернуть ему чистоту и здоровье. Ведь это не просто вода и песок — это часть моей души, и я сделаю все возможное, чтобы оно снова стало таким же прекрасным, как в моих детских воспоминаниях», — рассказала Анастасия Четверушкина, руководитель программ и проектов Самарского Союза Молодежи.