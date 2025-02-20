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Авария с шестью автомобилями произошла на М-7 у Горбатовки 20 февраля

Пострадал один человек.

Дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей произошло утром 20 февраля на М-7 в районе Горбатовки (городской округ Дзержинск). Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Нижнего Новгорода | NN.RU».

По данным источника, в результате аварии одному человеку потребовалась медицинская помощь. С места ДТП его забрали в больницу.

Отмечается, что из-за происшествия перекрыта часть трассы и в сторону Московского шоссе автомобили могут проехать лишь по одной полосе.

Напомним, в Лыскове мужчину, привлеченного к ответственности за управление авто в нетрезвом виде, сделали фигурантом уголовного дела. Он выстрелил в сторону сотрудников Госавтоинспекции и теперь будет отвечать по УК РФ.