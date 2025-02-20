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«Собрала дома всю наличность и накопления родителей». Минчанка отдала 500 тысяч рублей мошенникам, которые представились ее начальником

Минчанка отдала полмиллиона рублей мошенникам, выдавшим себя за ее начальника.

Источник: Комсомольская правда

Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении говорится, что в милицию позвонила жительница Минска, ставшая жертвой телефонных мошенников. Она сообщила, что в одном из мессенджеров ей написал неизвестный с данными профиля как у ее руководителя на работе. Минчанка поверила в то, что должна оказать содействие «сотрудникам органов» и никому об этом не говорить.

После этого женщине поступил звонок якобы от правоохранителей, сказавших, что от ее имени проводятся незаконные финансовые операции. Для того, чтобы избежать ответственности, а также обыска в квартире и сохранить свои сбережения, звонивший посоветовал перевести деньги на «специальные счета».

«Минчанка собрала дома всю наличность, а также накопления родителей в сумме почти на 500 тысяч рублей в эквиваленте и отвезла в условленное место для передачи курьеру», — отметили в МВД.

Жительнице Минска сообщили, что денежные средства пересчитают и задекларируют. Отмечается, что для убедительности женщине прислали ее личные данные, номера переданных купюр, фото с сайта Министерства финансов.

Сотрудники милиции по горячим следам задержали курьера мошенников, которым оказался 23-летний минчан. Незаконную подработку он нашел в интернете. Также удалось установить, что фигурант успел посетить еще один адрес, где забрал у женщины более 10 тысяч долларов. Следователи завели уголовное дело за мошенничество.

Тем временем в Борисове пенсионерка отдала мошенникам 500 000 рублей, которые копила 35 лет.

Ранее Белэнерго предупредил белорусов о новом мошенничестве под видом «Энергосбыта».

Кроме того, глава комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина рассказала про опыт приемной матери: «Я благодарна женщине, которая дала мне ребенка, не осуждаю ее».