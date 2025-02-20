«Собрала дома всю наличность и накопления родителей». Минчанка отдала 500 тысяч рублей мошенникам, которые представились ее начальником

В сообщении говорится, что в милицию позвонила жительница Минска, ставшая жертвой телефонных мошенников. Она сообщила, что в одном из мессенджеров ей написал неизвестный с данными профиля как у ее руководителя на работе. Минчанка поверила в то, что должна оказать содействие «сотрудникам органов» и никому об этом не говорить.