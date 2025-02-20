Банду похитителей людей накрыли в Челябинске спецназ, полиция и ФСБ

В столь серьёзном преступлении обвинили девять человек в возрасте от 19 до 55 лет. По версии следствия, 15 февраля 2025 года они, сговорившись, напали на гражданина 2003 года рождения, увезли в частный дом в посёлке Аэропорт (Металлургический район Челябинска) и несколько дней удерживали, угрожая убить юношу, если не получат выкуп от родственников.