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На Среднем Урале за сутки в пожарах погибли три человека

В Свердловской области сотрудники МЧС потушили 13 пожаров и отреагировали на одно ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области за сутки произошло 14 чрезвычайных происшествий, на которые реагировали сотрудники МЧС. В трагедиях погибли три человека, еще один пострадал.

— За сутки случилось 13 пожаров, из них девять — в жилом секторе. Один человек спасен, три человека погибли, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. — Спасатели МЧС для ликвидации последствий ДТП выезжали один раз. В результате ДТП пострадал один человек.

Известно, что причиной четырех пожаров стало неосторожное обращение с огнем. Еще по одному возгоранию случилось из-за аварийного режима работы электрооборудования, поджога, нарушения правил безопасности при использовании отопительной печи. Причину других инцидентов еще предстоит установить.

Так, два человека погибли в пожаре в Пышме на улице Чапаева, где горели частный дом и надворные постройки. На место выехали восемь сотрудников МЧС на трех единицах техники. Огонь удалось локализовать на площади 108 квадратных метров.

Тело мужчины нашли на пожаре, произошедшем в Серове на улице Орджоникидзе, — там на площади в 450 квадратных метров горели хозяйственные постройки и ангар. На вызов отреагировали 13 специалистов на четырех единицах спецтехники. Потушить возгорание удалось за 1 час 25 минут.

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