На Среднем Урале за сутки в пожарах погибли три человека

— За сутки случилось 13 пожаров, из них девять — в жилом секторе. Один человек спасен, три человека погибли, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. — Спасатели МЧС для ликвидации последствий ДТП выезжали один раз. В результате ДТП пострадал один человек.