Аферисты развели профессоров нижегородского вуза на 1,6 млн рублей

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Так, в полицию Приокского района обратился 73-летний профессор одного из нижегородских вузов. Он сообщил, что ему позвонил человек, представившийся ректором, и заявил, что с его банковского счета якобы переводятся деньги за границу. Чтобы предотвратить эти операции, «ректор» предложил срочно перевести все сбережения на безопасные счета. Доверившись мошеннику, мужчина отправил 858 тысяч рублей на указанные реквизиты. Аналогичным образом злоумышленники обманули 76-летнюю бывшую сотрудницу того же вуза. Ей позвонила женщина, представившаяся сотрудницей отдела кадров, и предупредила о подозрительных транзакциях. Для защиты средств пенсионерке предложили перевести деньги на «защищенный» счет. Она сняла со своего счета 800 тысяч рублей и перевела их аферистам.