В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн

Как сообщалось ранее, с 2021 по 2023 год злоумышленники искали в Феодосии и Симферополе жилые помещения и земельные участки, которые длительное время не использовались, и оформляли договоры купли-продажи на них по поддельным документам. Общий ущерб превысил 30 миллионов рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудниками МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.
«В рамках расследования уголовного дела задокументирован еще один факт противоправной деятельности злоумышленников. В июле 2024 года под видом совершения гражданско-правовой сделки 38-летний житель Симферополя и его 48-летний подельник незаконно завладели правом на жилое помещение в Феодосии оценочной стоимостью более 1 миллиона рублей», — сообщили в полиции.
Правоохранители проводят следственные действия и оперативные мероприятия, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливается причастность мошенников к аналогичным преступлениям.