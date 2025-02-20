В Крыму задержали преступную группу за аферы с недвижимостью на 30 млн

Как сообщалось ранее, с 2021 по 2023 год злоумышленники искали в Феодосии и Симферополе жилые помещения и земельные участки, которые длительное время не использовались, и оформляли договоры купли-продажи на них по поддельным документам. Общий ущерб превысил 30 миллионов рублей. Противоправную деятельность пресекли сотрудниками МВД при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.