ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины в Саратовской области

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области с участием завербованного в 2024 году на территории Украины гражданина РФ 1976 года рождения», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, «диверсант прошел специальную подготовку в Киеве и был направлен в Россию для совершения терактов».