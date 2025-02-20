Суд вынес приговор женщине, 5-летняя дочь которой выпала из окна

В Красноярске вынесли приговор матери, малолетняя дочь которой выпала из окна. Об этом сообщили в прокуратуре.
Инцидент произошел в июне 2024 года. 29-летняя мать двух детей отошла в магазин за продуктами, оставив дочерей 5 и 8 лет без присмотра. В квартире были открыты окна.
Дома женщины не было около двух часов. Она встретила знакомых во дворе соседнего дома и решила распить с ними спиртные напитки.
В это время 5-летняя дочь забралась на стул, затем на подоконник, после чего выпала из окна третьего этажа, не удержавшись. В результате получила тяжкие травмы, переломы. Лечение заняло три месяца.
Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске начался суд над многодетной матерью из Курагино, которая убила свою младшую дочь и ранила старшую из мести мужу.