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Суд вынес приговор женщине, 5-летняя дочь которой выпала из окна

Женщина отлучилась из дома, оставив окно открытым, а затем встретила знакомых и решила с ними выпить.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске вынесли приговор матери, малолетняя дочь которой выпала из окна. Об этом сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел в июне 2024 года. 29-летняя мать двух детей отошла в магазин за продуктами, оставив дочерей 5 и 8 лет без присмотра. В квартире были открыты окна.

Дома женщины не было около двух часов. Она встретила знакомых во дворе соседнего дома и решила распить с ними спиртные напитки.

В это время 5-летняя дочь забралась на стул, затем на подоконник, после чего выпала из окна третьего этажа, не удержавшись. В результате получила тяжкие травмы, переломы. Лечение заняло три месяца.

Женщину признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске начался суд над многодетной матерью из Курагино, которая убила свою младшую дочь и ранила старшую из мести мужу.