На Кубани возбуждено дело после ножевого ранения подростка в школе

Как выяснилось, инцидент в темрюкской школе произошел 18 февраля. Здесь один из учеников причинил другому школьнику телесное повреждение острым предметом, который принес в учебное заведение.
Пострадавший несовершеннолетний был доставлен в больницу. По данным СУ СК РФ по краю, угрозы его жизни нет.
По предварительным данным правоохранителей, шестиклассник был ранен ножом-визиткой. Называются две версии: конфликт, во время которого один ученик порезал другого, и несчастный случай. Якобы нож использовался для заточки карандашей, и пострадавший облокотился на него и случайно открыл лезвие.
Оперативники сейчас устанавливают, что произошло на самом деле.