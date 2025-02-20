На Кубани возбуждено дело после ножевого ранения подростка в школе

По предварительным данным правоохранителей, шестиклассник был ранен ножом-визиткой. Называются две версии: конфликт, во время которого один ученик порезал другого, и несчастный случай. Якобы нож использовался для заточки карандашей, и пострадавший облокотился на него и случайно открыл лезвие.