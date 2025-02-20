Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани возбуждено дело после ножевого ранения подростка в школе

На Кубани в средней школы № 13 города Темрюка ранили подростка. Ход расследования уголовного дела по статье 293 УК РФ «Халатность» руководителем СУ СК по Кубани Андреем Масловым поставлен на контроль, сообщает пресс-служба краевого ведомства.

Как выяснилось, инцидент в темрюкской школе произошел 18 февраля. Здесь один из учеников причинил другому школьнику телесное повреждение острым предметом, который принес в учебное заведение.

Пострадавший несовершеннолетний был доставлен в больницу. По данным СУ СК РФ по краю, угрозы его жизни нет.

По предварительным данным правоохранителей, шестиклассник был ранен ножом-визиткой. Называются две версии: конфликт, во время которого один ученик порезал другого, и несчастный случай. Якобы нож использовался для заточки карандашей, и пострадавший облокотился на него и случайно открыл лезвие.

Оперативники сейчас устанавливают, что произошло на самом деле.