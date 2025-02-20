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Массовое ДТП с тремя авто и сбитым светофором случилось в «Минск-Мире»

ДТП с тремя автомобилями случилось на улице Теслы в «Минск-Мире».

Источник: Комсомольская правда

Массовое ДТП с тремя авто и сбитым светофором случилось в «Минск-Мире». Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 19 февраля примерно в 16.50 26-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля BYD, ехала по улице Николы Теслы в микрорайоне «Минск-Мир». На перекрестке с улицей Братской водитель на пропустили авто Belgee, ехавшее по главной дороге и врезалась в него.

ДТП с тремя автомобилями случилось на улице Теслы в «Минск-Мире». Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ добавили, что по причине случившегося удара машину Belgee отбросило в сторону, где она врезалась в светофор. Кроме того, осколки повредили остановившийся перед перекрестком Renault. Уточняетмя, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у авто механические повреждения.

Ранее массовое ДТП с тремя автомобилями и фурой случилось на МКАД в Минске.

Тем временем белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла 38-й ракетке Таусон в Дубае.

А еще мы писали, что минчанка отдала 500 тысяч рублей мошенникам, которые представились ее начальником: «Собрала дома всю наличность и накопления родителей».