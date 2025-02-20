Массовое ДТП с тремя авто и сбитым светофором случилось в «Минск-Мире»

В ГАИ добавили, что по причине случившегося удара машину Belgee отбросило в сторону, где она врезалась в светофор. Кроме того, осколки повредили остановившийся перед перекрестком Renault. Уточняетмя, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у авто механические повреждения.