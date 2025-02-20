Массовое ДТП с тремя авто и сбитым светофором случилось в «Минск-Мире». Подробности сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 19 февраля примерно в 16.50 26-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля BYD, ехала по улице Николы Теслы в микрорайоне «Минск-Мир». На перекрестке с улицей Братской водитель на пропустили авто Belgee, ехавшее по главной дороге и врезалась в него.
ДТП с тремя автомобилями случилось на улице Теслы в «Минск-Мире». Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ добавили, что по причине случившегося удара машину Belgee отбросило в сторону, где она врезалась в светофор. Кроме того, осколки повредили остановившийся перед перекрестком Renault. Уточняетмя, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у авто механические повреждения.
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