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Школьникам Уфы разрешили не ходить в школу во время морозов

В сильный мороз уфимские школьники могут не ходить в школу.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Уфы напомнили, при какой температуре они могут не отправлять детей в школу. Как рассказали в управлении образования администрации города, родителям стоит ориентироваться на общепринятые нормы.

Так, ученики начальных классов могут пропустить занятия, если температура воздуха достигла −25 градусов. Среднее звено (5−9 классы) остается дома, когда столбики термометров опускаются ниже −27 градусов. Старшеклассники могут не ходить в школу только в том случае, если температура в городе достигла −32 градусов.

— Родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении школы их ребенком и под свою ответственность, сообщив об этом классному руководителю, — отметили в управлении.

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