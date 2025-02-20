Школьникам Уфы разрешили не ходить в школу во время морозов

Так, ученики начальных классов могут пропустить занятия, если температура воздуха достигла −25 градусов. Среднее звено (5−9 классы) остается дома, когда столбики термометров опускаются ниже −27 градусов. Старшеклассники могут не ходить в школу только в том случае, если температура в городе достигла −32 градусов.