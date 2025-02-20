На железнодорожном вокзале Уфы две пьяные подруги устроили дебош.

В зале ожидания на втором этаже железнодорожного вокзала Уфы две пьяные женщины устроили дебош. Их разнимать прибыли транспортные полицейские. Выяснилось, что 26-летняя жительница села Красноусольский Гафурийского района со своей 24-летней приятельницей — жительницей села Подольск Хайбуллинского района в ожидании отправления поезда «Уфа — Уренгой» употребили алкоголь, после чего повздорили. Подруги громко ругались, используя ненормативную лексику, нарушали общественный порядок и спокойствие других пассажиров. Такую же нецензурную брань в свой адрес услышали и транспортные полицейские. Стражи правопорядка попросили женщин успокоиться и пройти с ними в комнату полиции. Однако одна из них стала вести себя ещё агрессивней, размахивать руками, отталкивать и оскорблять сотрудников полиции, угрожая им расправой.
«Полицейские составили в отношении буйных пассажирок административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Следует отметить, что при оформлении документов нарушительницы продолжали вести себя громко и неадекватно, периодически начиная драться друг с другом», — сообщили в пресс-службе Уфимского ЛУ МВД России на транспорте.
Кроме того, собранные в отношении 26-летней жительницы Гафурийского района материалы по факту публичного оскорбления сотрудников линейного управления направлены в следственные органы. Следователи возбудили уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на территории, которую «курируют» сотрудники транспортной полиции. За прошлый год зарегистрировано 91 преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. Данные статистики озвучили на заседании коллегии управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.