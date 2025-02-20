На железнодорожном вокзале Уфы две пьяные подруги устроили дебош.

В зале ожидания на втором этаже железнодорожного вокзала Уфы две пьяные женщины устроили дебош. Их разнимать прибыли транспортные полицейские. Выяснилось, что 26-летняя жительница села Красноусольский Гафурийского района со своей 24-летней приятельницей — жительницей села Подольск Хайбуллинского района в ожидании отправления поезда «Уфа — Уренгой» употребили алкоголь, после чего повздорили. Подруги громко ругались, используя ненормативную лексику, нарушали общественный порядок и спокойствие других пассажиров. Такую же нецензурную брань в свой адрес услышали и транспортные полицейские. Стражи правопорядка попросили женщин успокоиться и пройти с ними в комнату полиции. Однако одна из них стала вести себя ещё агрессивней, размахивать руками, отталкивать и оскорблять сотрудников полиции, угрожая им расправой.