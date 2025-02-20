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ФСБ показала видео с ликвидацией диверсанта под Саратовом

ФСБ РФ показала кадры ликвидации диверсанта, который собирался подорвать машину сотрудника администрации Саратовской области, видео разместило агентство РИА Новости в своем Telegram-канале.

Кадры работы ФСБ по предотвращению теракта в Саратовской области
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Данное видео может содержать ненормативную лексику и/или сцены, связанные с насилием. Контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия

На кадрах — операция по задержанию диверсанта, обнаружение у него огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также украинских гривен.

Напомним, 20 февраля ФСБ РФ сообщила о ликвидации мужчины, который собирался подорвать автомобиль одного из чиновников администрации Саратовской области. Диверсанта 1976 года завербовали спецслужбы Украины.

ФСБ