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На ставки спустили бюджетные деньги руководители ДЮСШ в Актобе

Преступления выявила прокуратура региона.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. В Актюбинской области руководители двух ДЮСШ спустили бюджетные деньги на букмекеров. Они делали ставки на средства, полученные за услуги по аренде спортивных площадок и залов.

Таким образом, лудоманы потратили свыше 12 миллионов тенге (23,8 тысяч долларов).

«Свыше 12 млн тенге бюджетных средств потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах. По указанным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела. Они расследовались областным департаментом экономических расследований», — сообщили в прокуратуре региона.

Следствие завершилось в январе и уголовное дело (дела были соединены) направили в суд для рассмотрения, отметили надзорные органы.