На ставки спустили бюджетные деньги руководители ДЮСШ в Актобе

«Свыше 12 млн тенге бюджетных средств потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах. По указанным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела. Они расследовались областным департаментом экономических расследований», — сообщили в прокуратуре региона.