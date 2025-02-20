На ставки спустили бюджетные деньги руководители ДЮСШ в Актобе

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. В Актюбинской области руководители двух ДЮСШ спустили бюджетные деньги на букмекеров. Они делали ставки на средства, полученные за услуги по аренде спортивных площадок и залов.
Таким образом, лудоманы потратили свыше 12 миллионов тенге (23,8 тысяч долларов).
«Свыше 12 млн тенге бюджетных средств потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах. По указанным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела. Они расследовались областным департаментом экономических расследований», — сообщили в прокуратуре региона.
Следствие завершилось в январе и уголовное дело (дела были соединены) направили в суд для рассмотрения, отметили надзорные органы.