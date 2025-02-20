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Бобруйчанин во время ссоры до смерти избил беспомощного отца-инвалида

20 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин во время ссоры до смерти избил беспомощного отца-инвалида. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Источник: БЕЛТА

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 46-летнего жителя Бобруйска, которому инкриминировано убийство с особой жестокостью своего отца, находившегося в беспомощном состоянии.

Обвиняемый 18 октября 2024 года в Бобруйске употреблял по месту жительства алкогольные напитки вместе со своим отцом, инвалидом II группы, который с трудом передвигался самостоятельно. В процессе ссоры сын нанес отцу не менее 29 ударов руками и ногами по различным частям тела. Пострадавший скончался на месте происшествия. После избиения бобруйчанин накрыл отца одеялом и оставил лежать на полу, а сам лег спать.

В прокуратуре Могилевской области согласились с квалификацией содеянного по п.п.2,6 ч.2 ст. 139 Уголовного кодекса. Ранее примененную к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.