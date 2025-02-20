Бобруйчанин во время ссоры до смерти избил беспомощного отца-инвалида

Обвиняемый 18 октября 2024 года в Бобруйске употреблял по месту жительства алкогольные напитки вместе со своим отцом, инвалидом II группы, который с трудом передвигался самостоятельно. В процессе ссоры сын нанес отцу не менее 29 ударов руками и ногами по различным частям тела. Пострадавший скончался на месте происшествия. После избиения бобруйчанин накрыл отца одеялом и оставил лежать на полу, а сам лег спать.