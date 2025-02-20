Наркодилерам из Турции и Колумбии дали в Подмосковье до 9,5 года колонии за попытку сбыта 600 кг кокаина

В Московской области суд вынес приговор по уголовному делу о попытке незаконного сбыта более 600 кг наркотических средств, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

«Домодедовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении членов организованной группы Тунджая Али Саита, Перилья Берналь Нельсси Ясмин и Альфонсо Перилья Марьюри Йильям. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (“Покушение на незаконный сбыт наркотических средств (включая сеть интернет), совершенное организованной группой по предварительному сговору, в особо крупном размере”)», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что злоумышленники вступили в организованную преступную группу и прибыли в Россию из Турции и Колумбии. Организатор разместил на арендованном в городском округе Домодедово складе более 600 кг кокаина. На этом складе злоумышленники упаковывали наркотики с помощью специального оборудования и материалов для маскировки. В марте 2023 года криминальный промысел пресекли сотрудники правоохранительных органов, кокаин изъяли из оборота.

Как отмечается, суд с учетом позиции государственного обвинителя Домодедовской городской прокуратуры приговорил Перилья Берналь Нельсси Ясмин и ее дочь Альфонсо Перилья Марьюри Йильям к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Тунджая Али Саита — к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.