В Самаре расследуют хищение 5 миллионов, выделенных на капремонт домов

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что директор фирмы-подрядчика, с которой областной Фонд капитального ремонта заключил госконтракт на проведение ремонта кровель многоквартирных домов в Ленинском районе, похитил полученные в качестве аванса более пяти миллионов рублей, а работы на объектах фактически не велись.