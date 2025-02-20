В Самаре расследуют хищение 5 миллионов, выделенных на капремонт домов

В Самаре по материалам проверки, проведённой прокуратурой Ленинского района, заведено уголовное дело о хищении более пяти миллионов рублей, выделенных на капитальный ремонт многоквартирных домов.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что директор фирмы-подрядчика, с которой областной Фонд капитального ремонта заключил госконтракт на проведение ремонта кровель многоквартирных домов в Ленинском районе, похитил полученные в качестве аванса более пяти миллионов рублей, а работы на объектах фактически не велись.
Украденными миллионами директор строительной компании распорядился им по собственному усмотрению, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Расследование мошенничества, совершенного в особо крупном размере, находится на контроле прокуратуры.
Фигуранту уголовного дела грозит до десяти лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей, с двухлетним ограничением свободы.