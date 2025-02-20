В Воронеже водитель иномарки врезался в грузовик и попал в больницу вместе с пассажиром

В среду, 19 февраля, около 22.55 у дома № 43 на улице Ворошилова случилось ДТП. 31-летний житель Тульской области, руливший «Шкодой-Октавия», ехал со стороны Домостроителей в направлении улицы Космонавтов. Он по неясным пока причинам потерял контроль над машиной и врезался в припаркованный по правилам грузовик «Вольво».