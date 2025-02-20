В Воронеже водитель иномарки врезался в грузовик и попал в больницу вместе с пассажиром

В среду, 19 февраля, около 22.55 у дома № 43 на улице Ворошилова случилось ДТП. 31-летний житель Тульской области, руливший «Шкодой-Октавия», ехал со стороны Домостроителей в направлении улицы Космонавтов. Он по неясным пока причинам потерял контроль над машиной и врезался в припаркованный по правилам грузовик «Вольво».
Капот иномарки превратился в бесформенную груду металла, да и в целом «Шкода» была сильно покорежена. Грузовик, который принадлежит 29-летней жительнице Воронежа, серьезных повреждений не получил.
Водитель «Шкоды» и его 21-летний пассажир, житель Воронежа, получили травмы. Их отвезли на скорой в больницу.
— Всего 19 февраля в Воронежской области случились 117 ДТП. Из них в Воронеже — 91, на дорогах в районах — 22, на федеральных трассах — 4. В трех авариях получили травмы четыре человека, — сообщили в региональном ГУ МВД.