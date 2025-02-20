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В хуторе Ростовской области из полыхающего дома спасли 88-летнего пенсионера

Пожилой мужчина получил ожоги при пожаре в частном доме в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Старая Станица Ростовской области выгорел частный дом, из огня успели спасли 88-летнего мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Инцидент произошел на улице Чайковского накануне ранним утром. К прибытию пожарных горело все здание. Пострадавшего вынесли из огня, он получил ожоги, — сообщили в МЧС.

Всего огнем было охвачено 40 кв. метров. Пламя тушили восемь человек, использовалось две единицы техники. Причину случившегося сейчас выясняют дознаватели.

Спасатели просят жителей Дона регулярно проверять проводку и систему печного отопления. Нельзя пользоваться неисправными электроприборами. Также всем рекомендуют установить дома пожарный извещатель.