В хуторе Ростовской области из полыхающего дома спасли 88-летнего пенсионера

В хуторе Старая Станица Ростовской области выгорел частный дом, из огня успели спасли 88-летнего мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
— Инцидент произошел на улице Чайковского накануне ранним утром. К прибытию пожарных горело все здание. Пострадавшего вынесли из огня, он получил ожоги, — сообщили в МЧС.
Всего огнем было охвачено 40 кв. метров. Пламя тушили восемь человек, использовалось две единицы техники. Причину случившегося сейчас выясняют дознаватели.
Спасатели просят жителей Дона регулярно проверять проводку и систему печного отопления. Нельзя пользоваться неисправными электроприборами. Также всем рекомендуют установить дома пожарный извещатель.