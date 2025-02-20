Патрон и психотропы нашли у пассажира минского метро

Судебная баллистическая экспертиза показала, что патрон изготовлен заводским способом и является боеприпасом к стрелковому нарезному огнестрельному оружию: винтовкам системы Лебеля и станковым пулеметам Гочкисса, а также другому оружию калибра 8 мм, конструкция которого позволяет вести стрельбу этим патроном, но из-за непригодности инициирующего состава (капсюля) патрон для стрельбы непригоден.