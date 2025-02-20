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Патрон и психотропы нашли у пассажира минского метро

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У пассажира минского метро нашли патрон и психотропы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета судебных экспертиз.

При досмотре ручной клади инспектор службы безопасности Минского метрополитена в вестибюле станции метро «Каменная горка» обнаружил предмет, похожий на патрон, а также семь свертков с порошкообразным веществом. Предметы изъяты и направлены для проведения экспертиз.

Судебная баллистическая экспертиза показала, что патрон изготовлен заводским способом и является боеприпасом к стрелковому нарезному огнестрельному оружию: винтовкам системы Лебеля и станковым пулеметам Гочкисса, а также другому оружию калибра 8 мм, конструкция которого позволяет вести стрельбу этим патроном, но из-за непригодности инициирующего состава (капсюля) патрон для стрельбы непригоден.

По результатам экспертизы наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров установлено, что порошкообразное вещество содержит в своем составе особо опасные психотропные вещества, не используемые в медицинских целях, — альфа-PVP и 4-СМС.

Возбуждено уголовное дело.