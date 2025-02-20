Пьяный охранник в школе напал на ученика в Павлодаре

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме этого, после инцидента охранник был помещен в медвытрезвитель. За нахождение в общественном месте в состоянии опьянения он привлечен к ответственности, наложен штраф», — сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.