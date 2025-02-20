ФСБ задержала жителя Сочи за подготовку диверсии

По данным следствия, 45-летний мужчина связался с представителями украинской организации в мессенджере Telegram. По заданию куратора он изготовил три зажигательных устройства, которые планировал использовать для поджога электрооборудования на железнодорожном сообщении.
«Подозреваемый задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Пострадавших, возгорания и нанесения имущественного ущерба объекту транспортной инфраструктуры не допущено», — отметили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ («Подготовка к совершению диверсии»).
Ранее, 30 января, сообщалось, что в Московской области задержали россиянина, совершившего серию диверсий по заданию украинских спецслужб. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 («Диверсия») УК РФ.