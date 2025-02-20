Спецслужбы предотвратили диверсию на железной дороге в Сочи

ФСБ России предотвратила поджог железнодорожного участка в Сочи. Подозреваемый действовал по заданию украинской террористической организации, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на региональную пресс-службу ведомства.
По информации силовиков, подозреваемый 1980 года рождения сам связался с представителями Украины через Telegram (18+). По указанию мужчина изготовил три зажигательных устройства, с их помощью он хотел уничтожить электрооборудование на железнодорожном участке. Сотрудники УФСБ России задержали его, когда он попытался подойти к месту преступления. Благодаря оперативному вмешательству диверсию удалось предотвратить. Все обошлось без ущерба, пострадавших нет.
По факту произошедшего следствие возбудило уголовное дело по статьям за приготовление диверсии. Расследование продолжается.
Напомним, что жителя Новороссийска задержали по подозрению в госизмене и финансировании Вооруженных сил Украины. Его также подозревают в передаче сведений о работе критически важных и военных объектах на Кубани.