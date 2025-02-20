Спецслужбы предотвратили диверсию на железной дороге в Сочи

По информации силовиков, подозреваемый 1980 года рождения сам связался с представителями Украины через Telegram (18+). По указанию мужчина изготовил три зажигательных устройства, с их помощью он хотел уничтожить электрооборудование на железнодорожном участке. Сотрудники УФСБ России задержали его, когда он попытался подойти к месту преступления. Благодаря оперативному вмешательству диверсию удалось предотвратить. Все обошлось без ущерба, пострадавших нет.